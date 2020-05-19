Льготная ипотека под 6,5%: мечта о собственном жилье становится реальнее Статьи

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Свыше 11 млн. российских семей, или 18%, планируют улучшить жилищные условия в ближайшие три года. Об этом свидетельствуют результаты проведенного 21–22 апреля по заказу АО «Дом.рф» опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов из более чем 150 населенных пунктов в 42 регионах страны.

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«5,1 млн. семей планируют улучшить жилищные условия в течение года, 6 млн. — в ближайшие 2–3 года. По сравнению с январем–февралем 2020 года доля таких семей снизилась всего на 10% [было 12,3 млн. семей]», — говорится в материалах аналитического центра «Дом.рф».

Покупку жилья в течение 4–5 лет планируют 5% семей (3,2 млн.), через 5 лет или позже — 7% (4,2 млн.). У 41% семей (24,9 млн.) такой необходимости вообще нет, а 28% (17,2 млн.) хотели бы улучшить свои жилищные условия, но не имеют возможности.

Безусловно, наличие спроса является важной движущей силой для развития отрасли жилищного строительства, совсем недавно перешедшей на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, что отчасти привело к росту средней стоимости квадратного метра.

По информации Росстата, в Пензенской области средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья за IV квартал 2018 года составляла 41 тыс. 961 рубль, за тот же квартал 2019-го — 45 тыс. 923 рубля.

Величину данного спроса, помимо различных факторов, включая, разумеется, реальные располагаемые доходы населения, во многом определяет доступность ипотечного кредитования.

В марте аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сделали прогноз о том, что при смоделированном ими кризисном сценарии объемы выдачи ипотеки в России могут упасть на 20–25% — все зависит от того, как сильно эффект COVID-19 проявится в экономике.

Предполагалось также, что ключевая ставка может повыситься до 9–10%, а ипотечные ставки — вернуться к уровню 12% годовых. Тогда же звучали мнения о том, что сдержать спад ипотечного кредитования в России могут масштабные меры со стороны государства. И такие меры были приняты.

Поддержать граждан и строительную отрасль

16 апреля президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития строительной отрасли, в ходе которого предложил запустить льготную ипотечную программу.

«Предлагаю запустить [...] специальную льготную ипотечную программу — поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн. рублей в регионах и до 8 млн. в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал лидер страны.

«Повторю, ставка для граждан составит 6,5%. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Обращаю внимание: льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года. Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы», — добавил Владимир Путин.

Спустя неделю — 23 апреля — соответствующее постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, минимальный взнос по ней составляет 20%. Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи уже во введенных в эксплуатацию домах. Иными словами, речь идет о строящихся или готовых квартирах в новостройках, причем купить жилье возможно в любом регионе.

Программа, оператором которой выступает финансовый институт развития в жилищной сфере АО «Дом.рф», доступна для всех граждан страны. Она не содержит требований к возрасту, семейному или имущественному положению участников. Однако такие требования могут быть установлены кредитором. Он же имеет право указать в кредитном договоре ставку ниже 6,5% годовых. И ряд банков, присоединившихся к госпрограмме, уже пошли на такой шаг.

Ожидается, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Как отмечается на сайте правительства России, она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и даст возможность дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд. рублей.

По мнению некоторых экспертов, программа должна компенсировать сокращение спроса на жилье и предотвратить отток денежных средств граждан из строительной отрасли, который произошел из-за распространения коронавирусной инфекции и спада в экономике.

Ипотека для всех

Представители компаний-застройщиков, работающих в Пензенской области, позитивно оценивают запуск льготной ипотечной программы и отмечают интерес к ней со стороны потенциальных покупателей.

По словам коммерческого директора строительной группы «Рисан» Ольги Кусковой, в госпрограмму включились многие крупные банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Абсолют», «Открытие», «Газпромбанк» и другие, а это значит, что покупатель не ограничен в выборе и может отдать предпочтение любому из них.

Кроме того, она обращает внимание на то, что некоторые банки принимают материнский капитал в качестве первоначального взноса по кредиту, а чтобы помочь людям, рассматривающим покупку жилья, разобраться во всех условиях «Рисан» предоставляет бесплатные консультации ипотечного брокера.

По мнению Ольги Кусковой, тем, кто собирался приобрести новую квартиру в кредит, несомненно, стоит воспользоваться госпрограммой, не откладывая решение в долгий ящик, поскольку льготная ипотека будет действовать до 1 ноября.

«Если вы не решались на приобретение жилья, то сейчас — самое время. Уверены, что эта мера поддержки позволит многим пензенцам обзавестись собственной квартирой или приобрести более комфортное и просторное жилье», — говорит она.

В компании «Термодом», ставшей лидером по объемам ввода жилья в Пензенской области по итогам 2019 года, считают, что новая государственная программа — это ипотека для всех.

«Здесь практически нет ограничений — как территориальных, так и социальных. Она распространяется на квартиры в строящихся и сданных домах», — поясняет директор по маркетингу и продажам строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

Она также подчеркивает, что компания находится всегда на связи с банками-партнерами и, как только появляются выгодные ипотечные программы, вступает в них.

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«Зачастую сами субсидируем процентную ставку, чтобы предложить людям комфортные условия по ипотеке. Мы участвуем в программе господдержки семей с детьми, в очень популярной сейчас в «Спутнике» программе сельской ипотеки — минимальный первоначальный взнос по ней составляет всего 10%, ставка не может превышать 3%. А благодаря сотрудничеству со Сбербанком на квартиры в доме на 8 Марта действует ставка, которая в настоящее время является одной из самых низких в Пензе», — говорит представитель «Термодома».

Директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов отмечает, что на долю ипотечных покупателей приходится в среднем порядка 55–60% продаж компании. По его словам, в нынешних условиях государственная поддержка крайне необходима как строительной отрасли, так и покупателям квартир.

«Клиенты уже приобретают квартиры с использованием данной программы», — рассказывает Микаил Намазов, добавляя, что те, кто давно подбирал для себя жилье и планировал покупку в ипотеку, очень рады тому, что могут получить льготный кредит.

На его взгляд, госпрограммой стоит воспользоваться, поскольку некоторые банки уменьшают размер и без того низкой базовой ставки в 6,5%, а застройщики нередко предлагают покупателям дополнительные преференции, например, компенсацию платежей по ипотеке на определенный период.

По сведениям пресс-службы Пензенского отделения Сбербанка, который является одним из флагманов ипотечного кредитования в России, на сегодняшний день от граждан, желающих получить ипотеку по новой госпрограмме, получено почти 230 заявок, из них около 150 одобрено.

В банке подчеркивают, что в сложившейся ситуации важно не только быстро внедрять государственные программы поддержки жилищного кредитования и строительства, но и делать это максимально безопасным способом.

«Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк. То есть теперь можно, не выходя из дома, приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции», — отмечают в Сбербанке.

«Поживем — увидим»?

Делать прогноз относительно возможного роста ставок по ипотеке после 1 ноября 2020 года, когда действие программы господдержки закончится, в Пензенском отделении Сбербанка не стали, однако отдельные застройщики в этом почти уверены.

«Что касается прогноза на будущее, то здесь мы согласны с федеральными аналитиками, которые считают, что в данный момент рост ключевой ставки сдерживается правительством из-за ситуации с коронавирусом, но когда она стабилизируется, ставку сдерживать перестанут, и, скорее всего, процент начнет повышаться», — говорит представитель холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

«Программа действует только до ноября. Так что наше мнение — не стоит ждать по принципу «поживем — увидим». Лучше воспользоваться возможностью купить квартиру сейчас — по льготным ипотечным ставкам и действующим ценам», — добавляет она.

Схожей позиции придерживается и Микаил Намазов из «Территории жизни». По его словам, если даже льготная ставка по ипотеке останется на том же уровне, то гарантии сохранения стоимости квадратного метра жилья нет.

«Поскольку материалы и прочие комплектующие дорожают на фоне всеобщей экономической обстановки, застройщики не смогут удерживать цены», — полагает он.

И еще немного цифр

6 мая исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что поддержкой будет охвачено свыше 13 млн. кв. метров жилья на первичном рынке; банками-лидерами по выдаче ипотечных кредитов являются ВТБ, Сбербанк, «Дом.рф», Промсвязьбанк и «Альфа-Банк».

«На 1 мая поступило уже порядка 20 тыс. заявок, рассмотрено 14 тыс., одобрено 11 тыс. Уже выдано около 2 тыс. кредитов на сумму порядка 6 млрд. рублей. Оператором программы является «Дом.рф», лимит программы — 740 млрд. рублей. Это примерно 247 тыс. кредитов», — сказал Никита Стасишин, выступая с докладом о мерах поддержки отрасли жилищного строительства на совещании под председательством президента России Владимира Путина.

Помимо реализации программы льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках, он также отчитался о программе возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, и о докапитализации Фонда помощи обманутым дольщикам в размере 30 млрд. рублей.

В ближайшее время будет принята еще одна мера — госгарантии на сумму 50 млрд. рублей по выкупу строящегося жилья в целях поддержки строительной отрасли.

Учитывая изложенное, несмотря на ожидаемые последствия так называемого «корона-кризиса», установленный на 2020 год прогнозный показатель по вводу жилья для Пензенской области в объеме 1 млн. 97 тыс. кв. метров кажется вполне достижимым.

Что же касается непосредственно поддержки населения и доступности ипотеки, то стоит напомнить, что многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит. Субсидия составляет 450 тыс. рублей. В 2020 году на выплату такой финансовой помощи будет направлено более 9,5 млрд. рублей. С учетом расширенного материнского капитала (выплата полагается уже при рождении первенца) общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи превысит 1 млн. рублей.

Наталья Зыкова