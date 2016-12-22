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В Сердобском районе разыскивают троих лжеработников газовой службы, обманувших пенсионера

10:22 | 22.12.2016 | Криминал

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Сердобск, 22 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники полиции Сердобского района Пензенской области устанавливают личности троих молодых людей, которые под видом работников газовой службы проникли в дом 80-летнего мужчины в селе Комзолка и украли деньги.

В Сердобском районе разыскивают троих лжеработников газовой службы, обманувших пенсионера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После осмотра счетчика и газовой плиты незнакомцы предложили пенсионеру заменить старую плиту на новую за 14 тыс. рублей. Хозяин дома вышел в соседнюю комнату, чтобы убрать свою плиту, а после возвращения обнаружил, что непрошенные гости ушли, а вместе с ними исчезли деньги в сумме 15 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пенезнской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка.

«Одному мужчине на вид 20–25 лет, рост 170–75 см, плотного телосложения. Был одет в черную матерчатую куртку до пояса, такого же цвета вязаную шапку, темные ботинки. Второй мужчина среднего телосложения. Был одет в черную матерчатую куртку до пояса, темную вязаную шапку», — добавили в полиции.

В пресс-службе отметили, что девушке на вид 20 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, была одета в черную матерчатую куртку и вязаную шапку.
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