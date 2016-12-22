В Сердобском районе разыскивают троих лжеработников газовой службы, обманувших пенсионера Криминал

Сердобск, 22 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники полиции Сердобского района Пензенской области устанавливают личности троих молодых людей, которые под видом работников газовой службы проникли в дом 80-летнего мужчины в селе Комзолка и украли деньги.

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«После осмотра счетчика и газовой плиты незнакомцы предложили пенсионеру заменить старую плиту на новую за 14 тыс. рублей. Хозяин дома вышел в соседнюю комнату, чтобы убрать свою плиту, а после возвращения обнаружил, что непрошенные гости ушли, а вместе с ними исчезли деньги в сумме 15 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пенезнской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка.

«Одному мужчине на вид 20–25 лет, рост 170–75 см, плотного телосложения. Был одет в черную матерчатую куртку до пояса, такого же цвета вязаную шапку, темные ботинки. Второй мужчина среднего телосложения. Был одет в черную матерчатую куртку до пояса, темную вязаную шапку», — добавили в полиции.

В пресс-службе отметили, что девушке на вид 20 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, была одета в черную матерчатую куртку и вязаную шапку.