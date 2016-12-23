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Вынесен приговор по делу о драке в центре Пензы после празднования Дня России

10:20 | 23.12.2016 | Криминал

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 22-летнему мужчине, который признан судом виновным в смерти человека в ходе драки, произошедшей в Пензе после празднования Дня России.

Вынесен приговор по делу о драке в центре Пензы после празднования Дня России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь на 13 июня 2015 года 30-летний житель Кузнецка вместе с супругой и ее родственником возвращались домой после праздничного салюта. Около одного из магазинов на улице Московской в Пензе у них произошел словесный конфликт с компанией молодых людей, впоследствии переросший в драку. На выручку товарищам прибыли еще несколько человек. Один из них, подбежал к потерпевшему и нанес удар рукой в область головы и еще несколько — ногой в область груди и головы потерпевшего. Мужчина упал и ударился головой о твердый предмет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что потерпевший был госпитализирован, где через несколько дней скончался.

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый работал в правоохранительных органах и обладал специальными познаниями в области боевых единоборств, владел соответствующими спортивными навыками применения специальной подготовки», — отметила собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что уголовные дела в отношении еще двоих мужчин, принимавших участие в избиении потерпевшего, прекращены по нереабилитирующим основаниям.
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