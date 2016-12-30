Под Пензой вступил в силу приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи Криминал

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Приговор, которым бывший начальник отделения почтовой связи села Скачки Мокшанского района Пензенской области осуждена к 1 году лишения свободы условно за хищение имущества ФГУП «Почта России», вступил в законную силу.

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«В период с 25 декабря 2015 года по 14 марта 2016 года осужденная похищала реализуемые ФГУП «Почта России» товары народного потребления, в числе которых — сапоги, посуда, кондитерские изделия, продукты питания, приправы и специи, семена овощных и цветочных культур, садовый инвентарь, удобрения, сигареты, календари, детские игрушки, бытовая химия, книги, а также лотерейные билеты, на сумму около 29 тыс. рублей. Кроме того, за указанный период она похитила путем присвоения из кассы почтового отделения денежные средства в сумме около 48 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что факт недостачи денежных средств и товарно-материальных ценностей был выявлен в ходе внезапной выездной проверки.

«Вину в совершенном преступлении женщина, на иждивении которой находятся трое малолетних детей, признала в полном объеме. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.