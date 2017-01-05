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Полиция раскрыла кражу комбикорма и пшеницы раньше, чем о ней узнал владелец мельницы

11:45 | 05.01.2017 | Криминал

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Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу комбикорма и пшеницы, похищенных в поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области, раньше, чем о ней узнал владелец местной мельницы.

Полиция раскрыла кражу комбикорма и пшеницы раньше, чем о ней узнал владелец мельницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции на 6 км подъездной дороги с восточной стороны Кузнецка остановили автомобиль «ВАЗ-2108» под управлением 60-летнего жителя Кузнецкого района. В салоне он перевозил 14 мешков комбикорма и три мешка пшеницы весом 25 кг каждый. В ходе проверки было установлено, что гражданин похитил комбикорм и пшеницу из помещения мельницы в поселке Евлашево», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что владелец мельницы, узнавший о случившемся от полицейских, написал заявление о краже.

«Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное у него изъято», — уточнили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по факту кражи проводится проверка.
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