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В Каменском районе мужчина обвиняется в убийстве 80-летней матери

15:51 | 09.01.2017 | Криминал

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. 52-летний мужчина обвиняется в убийстве своей 80-летней матери в селе Федоровка Каменского района Пензенской области.

В Каменском районе мужчина обвиняется в убийстве 80-летней матери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме 3 января.

«По данным следствия, в вечернее время хозяйка жилища стала высказывать своему сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, претензии относительно злоупотребления спиртными напитками. В результате между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес матери множественные удары руками по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметила Людмила Фомина.
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