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Под Пензой пенсионерка перевела деньги незнакомцу ради помощи нетрезвому водителю

12:22 | 11.01.2017 | Криминал

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. 70-летняя жительница Городищенского района Пензенской области перевела деньги мошеннику, желая помочь брату, который якобы попался на пьяной езде.

Под Пензой пенсионерка перевела деньги незнакомцу ради помощи нетрезвому водителю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам пенсионерки, на ее сотовый телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос брата, он сказал, что задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а для освобождения от ответственности необходимо перечислить 15 тыс. рублей на счет абонентского номера сотовой связи, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что доверчивая женщина сначала перечислила 3 тыс. рублей и только потом позвонила брату, проживающему в Ставропольском крае.

«Тот сказал, что находится дома и инспекторы ДПС его не задерживали», — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту телефонного мошенничества организована проверка.
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