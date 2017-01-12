В Пензе вынесен приговор по делу о ДТП во время погони за пьяным нарушителем Криминал

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21093», протаранивший машину ДПС вблизи универсама №173 на проспекте Победы в Пензе в ночь на 3 сентября 2016 года, признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пассажира и травмирование еще двоих человек.

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Приговор мужчине, который находился за рулем в нетрезвом виде, провозглашен в Октябрьском районном суде города в четверг, 12 января.

«Суд установил, что молодой ранее не судимый мужчина примерно в 1.20 управлял машиной, в которой находились четыре пассажира. Он вел автомобиль со скоростью, превышающей допустимую в населенном пункте, но на требование об остановке, поданное в громкоговоритель сотрудниками ГИБДД, не отреагировал. Увидев впереди на своей полосе патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, в котором находились сотрудники Госавтоинспекции, мужчина не предпринял мер к снижению скорости и совершил наезд на полицейскую машину напротив дома №124 на проспекте Победы», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он напомнил, что мужчина, сидевший в «ВАЗе» на заднем сиденье посередине, скончался, еще один пассажир получил тяжелые травмы, как и сотрудник полиции.

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«При вынесении приговора суд учел признание вины подсудимого, активное способствование расследованию преступления, данные о личности водителя, его состояние здоровья, а также отсутствие отягчающих обстоятельств», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что виновник аварии приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами.

«Также удовлетворен иск потерпевшего в части взыскания расходов на погребение», — добавил он, подчеркнув, что приговор пока не вступил в законную силу.