Вступил в силу приговор жителю Сердобска, распространявшему порнографические видео Криминал

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Сердобского городского суда, которым мужчина 1984 года рождения приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за незаконное распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации.

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«Установлено, что мужчина в сентябре 2015 года скопировал и добавил в раздел «Видеозаписи» на созданной им интернет-странице три ролика порнографического характера. При этом он не ограничил доступ к посещению другим пользователям социальной сети, тем самым оставил данные материалы на всеобщее обозрение и копирование», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что его противоправные действия были пресечены сотрудниками отдела «К» управления МВД России по Пензенской области.

«В судебном заседании мужчина свою вину в предъявленном обвинении признал полностью», — сказала собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, наказание было назначено с учетом того, что житель Сердобска ранее был судим за совершение кражи.