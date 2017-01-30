Директор ООО «Арен» попала под амнистию по делу о неуплате 17 млн. рублей налогов Криминал

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Суд установил факт совершения 28-летней жительницей Пензы, являющейся генеральным директором ООО «Арен», преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», однако от назначенного наказания в виде двух лет лишения свободы условно она освобождена по амнистии.

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«Следствием и судом установлено, что в 2012 году директор общества путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость (НДС), что составило более 64% от сумм, подлежавших уплате фирмой за тот год», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что руководитель, используя схему по занижению при продаже стоимости двух нежилых помещений, а также необоснованного применения налоговых вычетов по НДС путем заключения фиктивной сделки по приобретению металлообрабатывающих станков, внесла в декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов на общую сумму более 16,6 млн. рублей.

«При этом директор фирмы составляла фиктивные документы о реализации помещений по заниженной стоимости через контрагентов, зная, что данная недвижимость продается покупателю по его фактической стоимости», — добавила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

«В рамках гражданского судопроизводства будут рассмотрены исковые требования о взыскании сумм задолженности по налогам», — сказала она.