Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже снегохода Криминал

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции начали проверку по факту мошенничества при продаже снегохода стоимостью 120 тыс. рублей через сайт объявлений Avito.ru, жертвой которого стал 39-летний мужчина.

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«Позвонив по контактному телефону, он договорился с неизвестным о внесении предоплаты в сумме 30 тыс. рублей и перевел деньги на банковскую карту, указанную незнакомцем. После этого объявление с сайта было удалено, а контактный телефон отключен», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.