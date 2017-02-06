09:46:49 Понедельник, 6 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже снегохода

09:08 | 06.02.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции начали проверку по факту мошенничества при продаже снегохода стоимостью 120 тыс. рублей через сайт объявлений Avito.ru, жертвой которого стал 39-летний мужчина.

Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже снегохода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Позвонив по контактному телефону, он договорился с неизвестным о внесении предоплаты в сумме 30 тыс. рублей и перевел деньги на банковскую карту, указанную незнакомцем. После этого объявление с сайта было удалено, а контактный телефон отключен», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Актуальное
Читайте также
В Пензе в библиотеке для детей и юношества пройдет неделя национальной литературы В Пензу доставили ковчег с частицей мощей святителя Луки
Пензенский «Дизелист» проведет четыре игры на выезде В Шемышейке спасатели отработали действия при утечке газа в многоквартирном доме
Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных завоевала «золото» Кубка России Вячеслав Беликов избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама