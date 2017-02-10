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В Пензенской области в 2016 году изъяли вдвое больше наркотиков, чем в 2015-м

16:33 | 10.02.2017 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Более 70 кг наркотических и сильнодействующих веществ было изъято из незаконного оборота в Пензенской области в 2016 году, что практически в два раза больше уровня 2015-го. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

В Пензенской области в 2016 году изъяли вдвое больше наркотиков, чем в 2015-м

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это свыше полумиллиона разовых доз», — уточнил он, выступая с отчетом об оперативной обстановке и результатах работы подразделений органов внутренних дел региона в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 10 февраля.

Юрий Рузляев предложил сравнить два показателя.

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«Сопоставляя объемы изъятых и просочившихся в нелегальный оборот наркотиков, учитывая количество стоящих на учете количество наркозависимых — всего около 2,5 тыс., можно представить себе реальные масштабы потребителей. В этой связи важное значение в современном обществе приобретает профилактика наркомании», — отметил генерал-майор полиции.

По его мнению, особое внимание следует уделить раннему выявлению несовершеннолетних потребителей наркотиков.

«Нужно бороться не с последствиями, а системно работать над снижением спроса, переориентировать молодежь на занятия спортом, культурный досуг, посещение кружков и секций», — подчеркнул руководитель управления управления МВД России по Пензенской области.
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