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Вор украл из дома в пензенском селе телевизор, две приставки и продукты

10:16 | 11.02.2017 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Злоумышленник, пробравшийся ночью в дом 79-летнего пенсионера в селе Кириллово Земетчинского района Пензенской области, украл телевизор, две приставки к нему, микроволновую печь и продукты питания.

Вор украл из дома в пензенском селе телевизор, две приставки и продукты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что была установлена причастность к совершению преступления 58-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Похищенное у него изъято. По факту кражи проводится проверка», — сказали в пресс-службе.
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