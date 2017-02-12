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В Лопатино возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков

09:36 | 12.02.2017 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков 38-летним мужчиной возбуждено в селе Лопатино Пензенской области.

В Лопатино возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин был задержан с полиэтиленовым пакетом, в котором находилось вещество зеленого цвета массой более 12 граммов, предположительно, марихуана. По результатам исследования оно определено как наркотическое», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В полиции добавили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, где мужчина приобрел наркотик.
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