До 8 лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, вонзившей нож в грудь собутыльника Криминал

Заречный, 13 февраля 2017. PenzaNews. Наказание вплоть до 8 лет лишения свободы грозит 35-летней жительнице Заречного Пензенской области, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Предварительно установлено, что в минувшую пятницу, 10 февраля, она распивала спиртное в компании двух мужчин, являющихся братьями. В какой-то момент ей не понравились слова одного из них, она схватила нож и вонзила в грудь приятеля.

Лезвие прошло между ребрами, не задев внутренние органы. Мужчина был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.