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До 8 лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, вонзившей нож в грудь собутыльника

18:01 | 13.02.2017 | Криминал

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Заречный, 13 февраля 2017. PenzaNews. Наказание вплоть до 8 лет лишения свободы грозит 35-летней жительнице Заречного Пензенской области, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До 8 лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, вонзившей нож в грудь собутыльника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предварительно установлено, что в минувшую пятницу, 10 февраля, она распивала спиртное в компании двух мужчин, являющихся братьями. В какой-то момент ей не понравились слова одного из них, она схватила нож и вонзила в грудь приятеля.

Лезвие прошло между ребрами, не задев внутренние органы. Мужчина был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности. Она находится под подпиской о невыезде, сообщает газета «Заречье сегодня».
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