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Уроженец Калмыкии задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина

12:23 | 21.02.2017 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Полицейские задержали 24-летнего уроженца Калмыкии по подозрению в незаконном сбыте героина в Пензе.

Уроженец Калмыкии задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина приезжал в региональный центр из Москвы пассажирским или попутным транспортом, прятал в тайниках-закладках на территории города героин, а затем уезжал обратно.

«При личном досмотре у него был изъят пакет с наркотическим средством и телефон, в котором были отмечены места расположения тайников с запрещенными веществами. В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота около 150 граммов героина», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что сейчас уроженец Калмыкии арестован, возбуждено уголовное дело.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности и их задержанию», — добавили в пресс-службе.
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