Убийство школьника в Сурске расследуют наиболее опытные следователи — СКР Криминал

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Наиболее опытные специалисты следственного управления СКР по Пензенской области вошли в следственно-оперативную группу, занимающуюся выяснением обстоятельств убийства 10-летнего мальчика в городе Сурске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«Назначен и проводится ряд судебных экспертиз, направленных на установления точной причины смерти ребенка, а также конкретного лица, причастного к совершению этого дерзкого преступления», — сказала она.

Светлана Петренко отметила, что на причастность к убийству проверяют несколько местных жителей.

«Жестоко убит ни в чем не повинный ребенок. Следователи, безусловно, сделают все, чтобы в кратчайшие сроки установить и задержать негодяя, а также проверят вопросы обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе», — подчеркнула официальный представитель СКР.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.

Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.

На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.