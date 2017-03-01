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В Сурске простились с убитым мальчиком

14:32 | 01.03.2017 | Общество

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Более сотни человек пришли проститься с 10-летним мальчиком, зверски убитым в городе Сурске Пензенской области.

В Сурске простились с убитым мальчиком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В траурной церемонии приняли участие его родные, соседи, одноклассники и учителя, которые вспоминают ученика только с лучшей стороны.

«Мы до сих пор не можем поверить в случившиеся», — сказала классный руководитель четвероклассника Светлана Алехина.

Также среди участников траурной церемонии был мужчина, который незадолго до трагедии чистил парковочное место от снега и услышал крик ребенка.

«Сначала подумал, что кто-то борется, побежал туда с лопатой. В этот момент мужчина, напавший на мальчика, бросился бежать. Я остался с ребенком, пытался остановить машину, забыв, что моя рядом стоит. Но было уже поздно. Если бы я поднял голову раньше…» — приводит слова мужчины «Пензенская правда».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.

Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.

На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.

Убитый мальчик был единственным ребенком в семье.
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