В Сурске простились с убитым мальчиком

В траурной церемонии приняли участие его родные, соседи, одноклассники и учителя, которые вспоминают ученика только с лучшей стороны.
«Мы до сих пор не можем поверить в случившиеся», — сказала классный руководитель четвероклассника Светлана Алехина.
Также среди участников траурной церемонии был мужчина, который незадолго до трагедии чистил парковочное место от снега и услышал крик ребенка.
«Сначала подумал, что кто-то борется, побежал туда с лопатой. В этот момент мужчина, напавший на мальчика, бросился бежать. Я остался с ребенком, пытался остановить машину, забыв, что моя рядом стоит. Но было уже поздно. Если бы я поднял голову раньше…» — приводит слова мужчины «Пензенская правда».
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.
Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.