Заключен под стражу житель Пензы, обвиняемый в убийстве собутыльника молотком Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 25-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в убийстве знакомого, чье тело с открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено на пустыре у магазина на улице Ново-Терновской в селе Засечном Пензенской области вечером 26 февраля.

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«Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, его удалось раскрыть в кратчайшие сроки благодаря грамотно организованной и профессионально проведенной работе следователей СК и сотрудников полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

По ее словам, предварительно установлено, что незадолго до случившегося обвиняемый распивал с 27-летним жителем Пензы спиртное в квартире, где он производил ремонтно-строительные работы.

«Вместе с потерпевшим он направился на остановку общественного транспорта. В пути между мужчинами на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В результате злоумышленник имевшимся при себе молотком нанес своему знакомому удары в область головы, а сам скрылся с места происшествия, похитив сотовый телефон потерпевшего», — сказала собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что с места преступления было изъято предполагаемое орудие убийства — молоток.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», — резюмировала она.