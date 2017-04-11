21:26:44 Вторник, 11 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытая тренировка хоккейного клуба «Дизель». Пенза, 11 апреля 2017 г.

Продавец из Сердобского района отработает более 300 часов за ложный донос на покупателя

17:01 | 11.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 320 часов обязательных работ назначено 25-летней жительнице Сердобского района Пензенской области, которая признана судом виновной в ложном доносе.

Продавец из Сердобского района отработает более 300 часов за ложный донос на покупателя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Девушка работала продавцом в торговом павильоне. В ее обязанности входил прием и реализация товара, получение за него наличных денежных средств. Она и ее сменщица были проинструктированы нанимателем о том, что давать товар кому-либо в долг запрещено. 9 января 2017 года в киоск заглянул хороший знакомый девушки. Молодой человек намеревался приобрести в долг большую партию сигарет различных марок. Продавец согласилась, так как появилась возможность в конце месяца получить премию от работодателя за большую выручку», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он уточнил, что девушка передала своему знакомому товар на сумму 5,5 тыс. рублей и получила в качестве залога паспорт.

«Затем она испугалась, что об этом узнает владелец киоска, и придумала, как избежать ответственности. 10 января она позвонила в полицию и сообщила, что к ней в павильон ворвался неизвестный мужчина, ударил и забрал деньги. Скрываясь с места преступления, он якобы выронил паспорт, который она подобрала. На место выехала следственно-оперативная группа, был составлен протокол. В отделе полиции девушка дала такие же показания следователю, однако в ходе следствия обман раскрылся», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, приговор вступил в законную силу.
Актуальное
Читайте также
В теплицах Пензенской области собран первый урожай томатов Регбисты из 9 городов соберутся в Пензе на турнире памяти Вадима Дин-Ислямова
Коллеги из регионов заинтересовались опытом Пензенской области по снижению смертности Реконструкция пензенского спорткомплекса «Зенит» к ЧМ-2018 идет с отставанием от графика
В Железнодорожном районе состоялась встреча с председателями садоводческих товариществ Житель Пензы подозревается в краже колес из помещения СТО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама