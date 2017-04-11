Продавец из Сердобского района отработает более 300 часов за ложный донос на покупателя Криминал

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 320 часов обязательных работ назначено 25-летней жительнице Сердобского района Пензенской области, которая признана судом виновной в ложном доносе.

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«Девушка работала продавцом в торговом павильоне. В ее обязанности входил прием и реализация товара, получение за него наличных денежных средств. Она и ее сменщица были проинструктированы нанимателем о том, что давать товар кому-либо в долг запрещено. 9 января 2017 года в киоск заглянул хороший знакомый девушки. Молодой человек намеревался приобрести в долг большую партию сигарет различных марок. Продавец согласилась, так как появилась возможность в конце месяца получить премию от работодателя за большую выручку», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он уточнил, что девушка передала своему знакомому товар на сумму 5,5 тыс. рублей и получила в качестве залога паспорт.

«Затем она испугалась, что об этом узнает владелец киоска, и придумала, как избежать ответственности. 10 января она позвонила в полицию и сообщила, что к ней в павильон ворвался неизвестный мужчина, ударил и забрал деньги. Скрываясь с места преступления, он якобы выронил паспорт, который она подобрала. На место выехала следственно-оперативная группа, был составлен протокол. В отделе полиции девушка дала такие же показания следователю, однако в ходе следствия обман раскрылся», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, приговор вступил в законную силу.