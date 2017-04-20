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Полиция завела дело после мошенничества в магазине на улице Кулакова в Пензе

11:01 | 20.04.2017 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 50-летнего мужчины в одной из торговых организаций Пензы.

Полиция завела дело после мошенничества в магазине на улице Кулакова в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По его словам, в магазине на улице Кулакова неизвестная женщина под предлогом изготовления и установки межкомнатных дверей завладела деньгами в сумме 20 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что участковые уполномоченные установили причастность к совершению преступления 45-летней жительницы Пензы, которая призналась в содеянном.

«Она пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды», — сказали в пресс-службе.
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