В Пензенской области вынесен приговор по делу о залитом в бетон расчлененном теле Криминал

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Приговор по делу об убийстве человека на территории базы отдыха «Малинки», расчлененное тело которого было обнаружено в 2016 году, вынесен в Кузнецком районе Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что в один из дней июля 2015 года управляющей базы отдыха «Малинки» на берегу пруда в поселке Евлашево обнаружил пистолет, изготовленный самодельным способом и снаряженный тремя пригодными для стрельбы боевыми патронами. При этом мужчина в нарушение требований законодательства Российской Федерации о находке в правоохранительные органы не заявил, а стал хранить его в своей автомашине», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она добавила, что в сентябре того же года в ночное время управляющий базы отдыха «Малинки» и житель Евлашево находились в беседке на территории заведения, где распивали спиртное.

«Между ними произошла ссора, в результате чего злоумышленник, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, принес из своей автомашины ранее найденный им пистолет и выстрелил в голову своему знакомому. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. На звуки выстрела пришел сотрудник базы отдыха, который увидел произошедшее. Тогда он из ложно понятого чувства товарищества решил оказать помощь в сокрытии следов особо тяжкого преступления», — пояснила собеседница агентства.

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Юлия Пилясова уточнила, что работник базы отдыха топором расчленил тело убитого, после чего они вместе с управляющим поместили фрагменты в металлическую бочку, которую залили цементно-песчаным раствором.

«Бочку они погрузили в грузовую автомашину и перевезли ее с территории базы отдыха в ангар одного из магазинов, где закопали в землю», — сказала представитель следственного управления.

Она добавила, что мужчина, признанный виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его приятель за укрывательство особо тяжкого преступления оштрафован на 100 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — подчеркнула Юлия Пилясова.