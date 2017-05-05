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Выманивавший у ребенка интимные фотографии житель Пензы получил условный срок

15:37 | 05.05.2017 | Криминал

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю Пензы 1992 года рождения, который признан судом виновным в понуждении к действиям сексуального характера 9-летней девочки.

Выманивавший у ребенка интимные фотографии житель Пензы получил условный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Летом 2016 года с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей со своего мобильного телефона на сайте «ВКонтакте» нашел страницу с фотографиями девочки 9 лет. Зная, что потерпевшая является несовершеннолетней, подсудимый начал вести с ней переписку, в ходе которой потребовал от ребенка прислать ему фотографии ее наружных половых органов, угрожая ей тем, что в случае отказа он поспособствует привлечению ее родителей к ответственности за якобы размещенные неприличные фотографии в сети, которые он также обещал расклеить на ее доме. Всю информацию о месте жительства и данные родителей подсудимый нашел на страничке в социальной сети», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда.

Он уточнил, девочка не отправила собеседнику фотографии своих половых органов и сообщила о противоправных действиях своим родителям, которые и пресекли общение дочери с мужчиной, обратившись в правоохранительные органы.

«В счет возмещения морального вреда, причиненного ребенку преступлением, с осужденного в пользу отца девочки взыскано 60 тыс. рублей», — добавил собеседник агентства.

По его словам, приговор в законную силу не вступил.
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