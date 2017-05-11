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В Пензе уроженец Молдавии приговорен к 8,5 годам колонии за убийство знакомого бродяги

15:23 | 11.05.2017 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено уроженцу Молдавии 1965 года рождения, проживавшему в Пензе без регистрации, который признан судом виновным в убийстве знакомого.

В Пензе уроженец Молдавии приговорен к 8,5 годам колонии за убийство знакомого бродяги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«19 декабря 2016 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в расселенном доме на улице Мироносицкой тела 38-летнего мужчины, который вел бродяжнический образ жизни, с колото-резанным ранением спины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что вечером 18 декабря 2016 года осужденный с сожительницей пришли в расселенный дом, где проживали их знакомые.

«На полученные гостями в качестве милостыни денежные средства компания приобрела спиртное. В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и нанес удар в область груди оппонента», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что приговор не вступил в законную силу.
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