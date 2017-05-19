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Полицейские вернули жителю Бессоновки угнанную машину, найденную в пункте приема металла

10:48 | 19.05.2017 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции вернули жителю села Бессоновки Пензенской области принадлежащий ему отечественный легковой автомобиль 1987 года выпуска, который был украден злоумышленником, а затем сдан в пункт приема металлолома.

Полицейские вернули жителю Бессоновки угнанную машину, найденную в пункте приема металла

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews»в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина вечером припарковал автомобиль у дома знакомого, а утром следующего дня не обнаружил его на месте.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 42-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Полицейские его задержали, он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что подозреваемый заинтересовался автомобилем, проходя мимо по улице.

«Злоумышленник выяснил, что дверь машины не заперта. Не обнаружив в замке зажигания ключей, он обратился к одному из местных жителей с просьбой помочь отбуксировать автомобиль. При этом он ввел гражданина в заблуждение, сказав, что машина принадлежит ему лично. Впоследствии полицейские обнаружили похищенное транспортное средство в пункте приема металлолома, расположенном в поселке Грабово и изъяли его», — уточнили в управлении.
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