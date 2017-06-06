Житель Сердобска проведет 11 лет в колонии за смерть знакомого таксиста Криминал

Сердобск, 6 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима назначено 33-летнему жителю города Сердобска Пензенской области за избиение до смерти знакомого, работавшего таксистом.

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«15 февраля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома на проспекте Строителей тела 40-летнего мужчины с телесными повреждениями головы и тела. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и освободившейся из мест лишения свободы в декабре 2016 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со средствами массовой информации Людмила Фомина.

Она уточнила, что осужденный встретил знакомого накануне поздно вечером, когда мужчина работал.

«Незадолго до этого у них произошел конфликт из-за того, что во время движения на автомобиле таксист задел его и при этом не извинился. В связи с этим между мужчинами вновь произошел конфликт, и для выяснения отношений они выехали на трассу «Сердобск — Пенза», где на обочине дороги злоумышленник избил потерпевшего, ударив кулаком по голове и телу, отчего пострадавший упал на землю. После этого мужчины поехали к общему знакомому, где от полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что приговор суда не вступил в законную силу.