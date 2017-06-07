11:20:43 Среда, 7 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Заречном мужчина подозревается в угоне «ВАЗа»

09:45 | 07.06.2017 | Криминал

Печать

Заречный, 7 июня 2017. PenzaNews. 42-летний мужчина подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2104» от дома на улице Мира в Заречном Пензенской области.

В Заречном мужчина подозревается в угоне «ВАЗа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, транспортное средство было обнаружено около дома на улице Литке.

«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания», — уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — резюмировали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Акция «В ожидании чуда» объединит в Пензе несколько десятков будущих родителей В Пензенской области водитель оплатил 39 штрафов из страха остаться без права вождения
Житель Белинского района предстанет перед судом за ловлю рыбы В Пензе 26 бригад ремонтируют дороги 7 июня
В Сердобске ночью загорелся автомобиль Анастасия Фесикова выступит на I этапе «Mare Nostrum»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама