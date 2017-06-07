В Заречном мужчина подозревается в угоне «ВАЗа» Криминал

Заречный, 7 июня 2017. PenzaNews. 42-летний мужчина подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2104» от дома на улице Мира в Заречном Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, транспортное средство было обнаружено около дома на улице Литке.

«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания», — уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — резюмировали в пресс-службе.