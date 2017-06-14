В Пензе у жителей Брянской области изъяли более 1 кг синтетических наркотиков Криминал

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 1 кг синтетических наркотиков у двоих жителей Брянской области, которые подозреваются в распространении запрещенных веществ на территории Пензенской области.

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«Молодые люди 1993 и 1994 годов рождения прибыли в Пензенскую область с целью распространения наркотических средств. Они являлись закладчиками наркотиков одного из интернет-магазинов. Подозреваемые сняли квартиру, которую использовали для фасовки запрещенных веществ. Ими было подготовлено к сбыту около 30 закладок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что, по словам молодых людей, за доставку наркотиков в Пензенскую область им пообещали заплатить 100 тыс. рублей.

«Денег они не получили. Им поступило новое указание — сделать закладки наркотических средств. Когда молодые люди сделали около 80 закладок, им перечислили обещанное вознаграждение. Они собирались уехать домой, но к ним пришли сотрудники полиции и предъявили ордер на обыск», — пояснили в пресс-службе.

В полиции отметили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.