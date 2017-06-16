20-летний житель Каменки приговорен 180 часам работ за экстремистский контент в соцсети Криминал

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 180 часов обязательных работ назначено 20-летнему жителю города Каменки Пензенской области за размещенные на странице в социальной сети аудиозаписи и изображение экстремистского характера.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина, мужчина разместил изображение и аудиозаписи в период с июня 2012 года по август 2015 года.

«Согласно выводам психолого-лингвистической экспертизы, их содержание имеет признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства человека либо группы по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.