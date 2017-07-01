Под Кузнецком злоумышленники незаконно вырубили деревья почти на 40 тыс. рублей
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Кузнецк, 1 июля 2017. PenzaNews. Двое жителей Кузнецкого района Пензенской области подозреваются в незаконной вырубке 12 деревьев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, были срублены 11 берез и одна сосна.
«Лесничеству был причинен материальный ущерб в сумме более 37 тыс. рублей», ― уточнили в ведомстве.
В полиции отметили, что оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.
«В содеянном они сознались. В отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащего поведения», ― пояснили в управлении.
В пресс-службе добавили, что по факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.