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Под Кузнецком злоумышленники незаконно вырубили деревья почти на 40 тыс. рублей

09:29 | 01.07.2017 | Криминал

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Кузнецк, 1 июля 2017. PenzaNews. Двое жителей Кузнецкого района Пензенской области подозреваются в незаконной вырубке 12 деревьев.

Под Кузнецком злоумышленники незаконно вырубили деревья почти на 40 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, были срублены 11 берез и одна сосна.

«Лесничеству был причинен материальный ущерб в сумме более 37 тыс. рублей», ― уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

«В содеянном они сознались. В отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащего поведения», ― пояснили в управлении.

В пресс-службе добавили, что по факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.
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