Пожилая жительница Лунинского района лишилась почти 100 тыс. рублей при продаже дома Криминал

Лунино, 4 июля 2017. PenzaNews. 66-летняя жительница Лунинского района Пензенской области лишилась 95 тыс. рублей при продаже дома через интернет.

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«Она разместила объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил назвать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям мужчины, пенсионерка подключила через банкомат услугу «Мобильный банк» к номеру, который указал незнакомец.

«Впоследствии она обнаружила, что со счета ее карты списаны деньги», — отметили в полиции.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.