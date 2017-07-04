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Пожилая жительница Лунинского района лишилась почти 100 тыс. рублей при продаже дома

13:32 | 04.07.2017 | Криминал

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Лунино, 4 июля 2017. PenzaNews. 66-летняя жительница Лунинского района Пензенской области лишилась 95 тыс. рублей при продаже дома через интернет.

Пожилая жительница Лунинского района лишилась почти 100 тыс. рублей при продаже дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она разместила объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил назвать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям мужчины, пенсионерка подключила через банкомат услугу «Мобильный банк» к номеру, который указал незнакомец.

«Впоследствии она обнаружила, что со счета ее карты списаны деньги», — отметили в полиции.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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