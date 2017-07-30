Житель Пензы стал жертвой мошенничества, оплатив покупку через интернет Криминал

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить компьютерный процессор по объявлению в интернете.

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«Мужчина оформил заявку на его приобретение. Через некоторое время ему перезвонила неизвестная, которая пояснила, что для покупки товара необходимо перечислить полную стоимость на банковскую карту в качестве предоплаты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что доверчивый мужчина перевел около 3 тыс. рублей по указанным реквизитам, однако товар так и не получил.

«Сайт оказался заблокирован, а телефон, с которого звонила неизвестная, отключен», — сказали в полиции.

По факту интернет-мошенничества организована проверка.