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Житель Пензы стал жертвой мошенничества, оплатив покупку через интернет

12:20 | 30.07.2017 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить компьютерный процессор по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества, оплатив покупку через интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина оформил заявку на его приобретение. Через некоторое время ему перезвонила неизвестная, которая пояснила, что для покупки товара необходимо перечислить полную стоимость на банковскую карту в качестве предоплаты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что доверчивый мужчина перевел около 3 тыс. рублей по указанным реквизитам, однако товар так и не получил.

«Сайт оказался заблокирован, а телефон, с которого звонила неизвестная, отключен», — сказали в полиции.

По факту интернет-мошенничества организована проверка.
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