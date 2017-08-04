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В СКР не комментируют дело в отношении вице-мэра Пензы, ссылаясь на служебную тайну

09:15 | 04.08.2017 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области отказалась прокомментировать информацию об уголовном деле в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, которое, по имеющимся сведениям, возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В СКР не комментируют дело в отношении вице-мэра Пензы, ссылаясь на служебную тайну

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По ней информацию никакую не даем в связи со служебной тайной», — сказала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Ранее в управлении ФСБ РФ по Пензенской области, сотрудники которого, по данным источника, накануне задержали Ирину Ширшину на 48 часов, также отказались от комментариев, но рекомендовали обратиться со всеми вопросами в пресс-службу регионального следственного управления СКР.

В свою очередь в пресс-службе администрации Пензы не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании вице-мэра.
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