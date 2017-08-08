Стало известно о предъявлении обвинения вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной Криминал

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Появившаяся в интернете информация о том, что находящейся с 5 августа под домашним арестом заместителю главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирине Ширшиной предъявлено обвинение, нашла официальное подтверждение.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова, обвинение вице-мэру было предъявлено еще перед избранием меры пресечения.

При этом собеседница агентства не смогла уточнить, какое именно преступление инкриминируется Ирине Ширшиной.

«Конкретизировать, какая квалификация у нее сейчас, какая она останется к концу следствия, я пока не могу. [...] Когда следователь проведет определенный комплекс следственных действий, установит какие-то обстоятельства, тогда уже можно будет говорить более конкретно по данному вопросу», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

3 августа она была задержана на 48 часов. 5 августа ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.