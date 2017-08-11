Директор центра культуры и досуга Каменки получил условный срок за растрату Криминал

Каменка, 11 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено директору центра культуры и досуга города Каменки Пензенской области Александру Орешину, который признан судом виновным в растрате.

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«Выполняя организационно-распорядительные функции, в сентябре 2015 года руководитель учреждения издал приказ о приеме на работу по совместительству на должность аккомпаниатора своей супруги. При этом в мае 2016 года она на рабочем месте без наличия законных к тому оснований отсутствовала, возложенные на нее трудовые обязанности фактически не исполняла», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что, несмотря на это, руководитель учреждения утвердил платежную ведомость, на основании которой его супруге необоснованно была перечислена зарплата в размере более 6 тыс. рублей.

«В ходе следствия руководитель центра культуры и досуга города Каменки вину не признал», — отметила собеседница агентства.

Юлия Пилясова добавила, что приговор в законную силу не вступил.