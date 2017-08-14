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В Пензе мужчина осужден за кражу денег из дестада и школы

08:21 | 14.08.2017 | Криминал

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено мужчине, который признан Первомайским районным судом Пензы виновным в краже денег из детского сада и школы.

В Пензе мужчина осужден за кражу денег из дестада и школы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он зашел в детский сад, через незапертую дверь незаконно проник в подсобное помещение, где из левого бокового кармана куртки, висевшей на стене, похитил мужское портмоне и денежные средства в сумме 3 тыс. рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

Он добавил, что также мужчина зашел в раздевалку школьной столовой и украл чужие вещи и 7 тыс. рублей.

«Суд учел, что мужчина ранее был судим за совершение аналогичного преступления, привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка», — отметил собеседник агентства.

По его словам, приговор суда вступил в законную силу.
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