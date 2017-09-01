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В Кузнецке за поддельную справку наказан осужденный, пытавшийся избежать лишения свободы

08:19 | 01.09.2017 | Криминал

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Кузнецк, 1 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей назначено 20-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, ранее приговоренному к условному сроку, за использование поддельной медицинской справки.

В Кузнецке за поддельную справку наказан осужденный, пытавшийся избежать лишения свободы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Молодой человек обязан был соблюдать требования уголовно-исполнительного законодательства, что контролировалось филиалом инспекции УФСИН России по Пензенской области. Во избежание возможной отмены своего условного осуждения и получения реального срока он умышленно передал начальнику инспекции заведомо подложную справку о временной нетрудоспособности студента, посещавшего учебное учреждение, являющуюся официальным документом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что факт предоставления подложного документа был выявлен прокуратурой при проведении в мае проверки соблюдения уголовно-исполнительного законодательства.

«Приговор вступил в законную силу. Мужчине было вынесено предупреждение об отмене условной меры наказания в случае нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства», — добавила собеседница агентства.
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