В суд направлено дело по факту смертельного ДТП с мотоциклистом у «Суворовского» в Пензе Криминал

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Пензы, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть мотоциклиста в ДТП у торгового центра «Суворовский», направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

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«По версии следствия, 26 июня обвиняемый, управляя транспортным средством «Lada-217280» на улице Суворова не обеспечил безопасность и контроль за движением транспортного средства и при повороте налево вне перекрестка для заезда на прилегающую к зданию территорию выехал на полосу встречного движения, где создал препятствие следовавшему во встречном направлении мотоциклу «Suzuki GSX-R750», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в результате ДТП водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения, повлекшие его смерть.