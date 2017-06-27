По факту гибели мотоциклиста у «Суворовского» в Пензе организована проверка
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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту гибели мотоциклиста у торгово-развлекательного центра «Суворовский» в Пензе в ночь на вторник, 27 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Предварительно установлено, что у дома №144А на улице Суворова произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-217280», за рулем которого находился водитель 1997 года рождения, и мотоцикла «Suzuki GSX-R 750» под управлением мужчины 1977 года рождения. В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Обстоятельства случившегося выясняются.