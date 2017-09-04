Инкассатор из Нижнего Ломова отделался условным сроком за присвоение почти 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено бывшему инкассатору Андрею Полянскому, который присвоил почти 2 млн. рублей в Нижнем Ломове Пензенской области.

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«По версии следствия, с 9 по 11 июня 2017 года 26-летний инкассатор присвоил сданные ему на хранение инкассаторские сумки с денежными средствами на общую сумму 1 млн. 937 тыс. рублей. Из них 1 млн. 395 тыс. рублей он проиграл на спортивном тотализаторе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что мужчина полностью возместил причиненной ущерб.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.