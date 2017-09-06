В Пензе стартовали предварительные слушания по делу в отношении Пашкова и Богунова Криминал

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-мэра Пензы Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, начались в Ленинском районном суде города в среду, 6 сентября.

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Александр Пашков прибыл в суд примерно за 15 минут до начала заседания, назначенного на 11.00.

На какие-либо вопросы, касающиеся обстоятельств дела, он отвечать отказался.

«Я не буду пока ничего комментировать», — сказал Александр Пашков корреспонденту ИА «PenzaNews».

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Также обвиняемый предпочел не делать прогнозов относительно возможного исхода дела.

«Спасибо, я пока воздержусь», — добавил экс-мэр, широко улыбаясь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о хищении 96 млн. рублей при строительстве перинатального центра в Пензе рассматривает судья Людмила Журавлева. Согласно данным на сайте суда, после предварительного слушания других заседаний на 6 сентября у нее не запланировано.

Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. По последним данным, он начнет работу в октябре 2017 года.

По версии следствия, Александр Пашков, занимая должность советника губернатора Пензенской области, вступил в преступный сговор с Сергеем Богуновым. Они разработали и реализовали схему хищения денежных средств, предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе.

Не имея цели исполнять взятые на себя обязательства по заключенному контракту, обвиняемые, как полагают следователи, незаконно вывели из оборота ЦСК «Сигма» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года ими было похищено более 96 млн. рублей.