Под Пензой иностранец подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому Криминал Мокшан, 7 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего мужчины, который подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Мокшанском районе Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «По данным следствия, 4 сентября, находясь в ОМВД России по Мокшанскому району, мужчина попытался передать старшему участковому уполномоченному полиции взятку в размере 10,5 тыс. рублей за несоставление в отношении него протокола по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая. Она уточнила, что незаконные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов. «В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — добавила собеседница агентства. Нашли ошибку в тексте?

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