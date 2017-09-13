В суд передано дело о смертельном ДТП с квадроциклом на улице Карпинского в Пензе Криминал

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Пензы, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 29-летней пассажирки квадроцикла в результате ДТП на улице Карпинского, передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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«По версии следствия, молодой человек, лишенный права управления транспортными средствами, 7 июля сел за руль квадроцикла «Yamaxa» и перевозил пассажирку, что запрещено характеристикой этого транспортного средства. Он не обеспечил безопасность и контроль за движением, не справился с управлением, допустил занос квадроцикла и совершил наезд на бордюрный камень, после чего мотовездеход опрокинулся на тротуар», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что его пассажирка скончалась на месте ДТП.