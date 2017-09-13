В Пензе суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении обвиняемого в убийстве школьника Криминал

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о применении принудительной меры медицинского характера в отношении жителя села Верхняя Елюзань 1982 года рождения, которому вменяется убийство 10-летнего мальчика в Сурске и несколько покушений на поджог.

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«Органами следствия мужчина подозревается в том, что 27 февраля он находился в состоянии алкогольного опьянения у магазина «Каприз» в Сурске, где нанес проходившему мимо мальчику множественные удары ножом. В результате ребенок скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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Она добавила, что также, по данным следствия, в 2016 году мужчина поджег три автомобиля в селе Верхняя Елюзань.

«Довести свои действия до конца он не смог, так как возгорания были вовремя потушены», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

«Уголовное дело рассматривается судьей Пензенского областного суда единолично. Суду предстоит допросить потерпевших, свидетелей по делу, исследовать все доказательства и решить вопрос о возможности применения принудительной меры медицинского характера», — резюмировала собеседница агентства.