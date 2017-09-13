19:35:52 Среда, 13 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие конгресса «Фленсбург — Пенза» в ПГУ

В Пензе суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении обвиняемого в убийстве школьника

16:03 | 13.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о применении принудительной меры медицинского характера в отношении жителя села Верхняя Елюзань 1982 года рождения, которому вменяется убийство 10-летнего мальчика в Сурске и несколько покушений на поджог.

В Пензе суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении обвиняемого в убийстве школьника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Органами следствия мужчина подозревается в том, что 27 февраля он находился в состоянии алкогольного опьянения у магазина «Каприз» в Сурске, где нанес проходившему мимо мальчику множественные удары ножом. В результате ребенок скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Читайте также

Убийство 10-летнего мальчика стало шоком для жителей Сурска

Она добавила, что также, по данным следствия, в 2016 году мужчина поджег три автомобиля в селе Верхняя Елюзань.

«Довести свои действия до конца он не смог, так как возгорания были вовремя потушены», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

«Уголовное дело рассматривается судьей Пензенского областного суда единолично. Суду предстоит допросить потерпевших, свидетелей по делу, исследовать все доказательства и решить вопрос о возможности применения принудительной меры медицинского характера», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Неделю мобильности в Заречном откроет заезд на велосипедах, роликах и гироскутерах В Пензенской области прокуроры выявили недочеты в работе участковых
В Пензе вымогатели избили двоих человек чайником и микроволновкой ради 500 тыс. рублей Улицу Гоголя в Пензе частично перекроют в ночь на 15 сентября из-за ремонтных работ
Житель Саратова добился отмены пяти штрафов ГИБДД за превышение скорости под Кузнецком Дружба Пензы и Фленсбурга началась с завтрака в день рождения Бочкарева — Петер Лоренцен
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама