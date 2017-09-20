В Пензенской области двое осужденных наказаны за нацистские татуировки Криминал

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Двое осужденных, отбывающих наказание в колониях Пензенской области, привлечены к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, мужчины выставляли на всеобщее обозрение имеющиеся у них на плечах татуировки с изображением свастики.

«Осужденный из Нижегородской области 1991 года рождения, отбывающий наказание в колонии №7, свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ему назначен штраф в 1 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что второй осужденный из Колышлейского района 1976 года рождения, отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №6, оштрафован на 2 тыс. рублей.