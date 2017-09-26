В Пензе задержаны двое мужчин, избивших прохожих в центре города Криминал

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Мужчины 1995 и 1986 годов рождения задержаны по подозрению в нанесении телесных повреждений прохожим на остановке в центре Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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«Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что возле остановки в центре города происходит драка. За считанные минуты бойцы прибыли по указанному адресу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, по словам избитых мужчин, двое неизвестных молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, скрылись в неизвестном направлении.

«При отработке близлежащей территории бойцами Росгвардии около дома на улице Бакунина были замечены схожие по приметам граждане, которых в дальнейшем опознали потерпевшие», — добавили в пресс-службе ведомства.