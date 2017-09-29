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Жительница Башмаковского района получила условный срок за попытку дать взятку полицейскому

15:48 | 29.09.2017 | Криминал

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Башмаково, 29 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жительнице Башмаковского района Пензенской области, которая признана виновной в покушении на дачу взятки полицейскому.

Жительница Башмаковского района получила условный срок за попытку дать взятку полицейскому

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Находясь в отделе полиции для дачи объяснений по факту розыска и установления ее местонахождения, ей стало известно, что над ее детьми установили предварительное попечительство, а ее могут привлечь к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию двоих несовершеннолетних детей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Башмаковского районного суда.

Он пояснил, что, не застав инспектора по делам несовершеннолетних на месте, женщина ушла домой, где взяла 11 тыс. рублей.

«Вернувшись в отдел она предложила инспектору взятку за оказание помощи в возврате ей детей и непривлечение к уголовной ответственности», — уточнил собеседник агентства.

По ее словам, довести до конца преступление женщина не смогла, так как оперуполномоченный взятку не принял.
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