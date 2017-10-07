В Пензе молодой мужчина попал в больницу с ножевым ранением Криминал

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. 26-летний мужчина госпитализирован с проникающим ранением легкого в результате ссоры в доме на улице Полтавской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. При проверке сотрудниками уголовного розыска установлено, что в доме на улице Полтавской в ходе распития спиртного и возникшей ссоры пострадавшего ударил ножом 30-летний хозяин жилища», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в управлении.