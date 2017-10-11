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В Пензе стремление не стать жертвой мошенничества обошлось пенсионерке в 100 тыс. рублей

09:50 | 11.10.2017 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Злоумышленник, убедивший пенсионерку из Пензы в том, что она рискует стать жертвой мошенничества, обманул доверчивую женщину почти на 100 тыс. рублей.

В Пензе стремление не стать жертвой мошенничества обошлось пенсионерке в 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на телефон 58-летней женщины поступило SMS о том, что ее заявка на списание со счета 16 тыс. рублей принята, а подробности она может узнать по указанному телефону.

«По данному номеру ей ответил неизвестный, который сказал, что собеседницу пытаются обмануть мошенники и для предотвращения этого необходимо пройти к ближайшему банкомату», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пенсионерка последовала инструкциям злоумышленника, а после выполнения ряда действий обнаружила списание с карты 98 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.
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