В Пензе стремление не стать жертвой мошенничества обошлось пенсионерке в 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Злоумышленник, убедивший пенсионерку из Пензы в том, что она рискует стать жертвой мошенничества, обманул доверчивую женщину почти на 100 тыс. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на телефон 58-летней женщины поступило SMS о том, что ее заявка на списание со счета 16 тыс. рублей принята, а подробности она может узнать по указанному телефону.

«По данному номеру ей ответил неизвестный, который сказал, что собеседницу пытаются обмануть мошенники и для предотвращения этого необходимо пройти к ближайшему банкомату», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пенсионерка последовала инструкциям злоумышленника, а после выполнения ряда действий обнаружила списание с карты 98 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.