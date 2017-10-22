Задержанные за взятку полицейские из Пензенской области будут уволены — УМВД Криминал

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Двое полицейских из Пензенской области, которые были задержаны в Москве при получении крупной взятки, будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено в минувшую субботу, 21 октября.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», задержанные полицейские работают в Заречном Пензенской области в должностях оперуполномоченного отдела уголовного розыска и старшего участкового уполномоченного.

По версии следствия, днем 20 октября они, находясь в машине неподалеку от дома по Старомарьинскому шоссе в Москве, получили от женщины, подозреваемой в мошенничестве, взятку в размере 243 тыс. рублей. Деньги полагались за бездействие в рамках расследуемого уголовного дела. Подозреваемая действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия, и после получения крупной суммы полицейские были задержаны.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В ходе проведения следственных действий они признали свою вину. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.